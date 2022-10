Corsa dei Santi, domani al via da San pietro

ROMA – Domani, martedì 1 novembre, torna sulle strade di Roma la ‘Corsa dei Santi’ la gara di 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco. Con partenza e arrivo nei pressi di Piazza San Pietro, la 14esima edizione si preannuncia una festa per gli amanti del running che tradizionalmente arrivano da tutto il mondo per partecipare a questo evento unico nel panorama delle corse su strada. Alla presentazione, nella sala Marconi di Radio Vaticana, sono intervenuti: Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Roberto Tavani, delegato allo Sport del presidente della Regione Lazio; don Daniel Antunez, presidente Missioni Don Bosco; Antonio Labanca, ufficio stampa Missioni Don Bosco; Roberto de Benedittis, presidente Acsi Italia Atletica.

ONORATO: “GARA CON VALORE SOCIALE E SPIRITUALE”

“Questa corsa- dichiara Onorato– è entrata nel Dna di Roma ed è amata sia da chi pratica il running a livello amatoriale che professionistico. Correre 10 km nel centro di Roma, sito Unesco, una delle parti più belle del mondo, è un’occasione unica per vivere la citta in maniera diversa. È una gara che ha un valore sociale e spirituale, oggi più che mai, visto quello che viviamo in Ucraina. È un ulteriore messaggio di pace e anche un’occasione concreta per aiutare chi ha meno di noi”.

IL PROGETTO DEI SALESIANI

L’appuntamento del primo novembre “farà correre” anche l’invito a contribuire, attraverso il numero solidale 45594, all’intervento ‘Il diamante più prezioso è l’istruzione’ che i salesiani della Repubblica democratica del Congo stanno realizzando. È stato costruito in tempi rapidi un edificio nella periferia della città mineraria di Tshikapa per dare la possibilità della frequenza scolastica a migliaia di ragazze e ragazzi estromessi di fatto dal sistema formativo nazionale.

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE MISSIONI DON BOSCO

“Questo è un anno molto importante per noi- spiega don Daniel Antunez, presidente di ‘Missioni don Bosco’- e lavoreremo in Congo, in realtà che spesso non conosciamo, e, per questo, per noi è importante parlare e svolgere lì il nostro lavoro. Faremo una scuola per bambine e bambini, perché c’è tanto bisogno di educazione“.

MARCELL JACOBS TESTIMONIAL

A sostenere l’iniziativa importanti testimonial: il campione olimpico Marcell Jacobs e la campionessa mondiale con la Nazionale italiana di pallacanestro FISDIR Chiara Vingione, la 27enne cestista con sindrome di Down divenuta la prima atleta della storia ad aver giocato con la Nazionale maschile. La partenza della gara di domani è fissata alle 9.15 in Piazza Pio XII, e il percorso si snoderà all’interno nel centro storico di Roma. In questa 14esima edizione della Corsa dei Santi saranno presenti tutti e cinque i continenti: 36 nazioni, 19 regioni e 83 province. La manifestazione è promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, ed è organizzata da ACSI Italia Atletica, e realizzata con il patrocinio del Comune di Roma, Regione Lazio, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Associazione Arma Aeronautica, Sport e Salute Spa.

