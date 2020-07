A Napoli inaugurate le prime due panchine arcobaleno

NAPOLI – Due panchine “rainbow” a testimoniare “tutti i colori delle famiglie” sono state inaugurate a Napoli in viale Campi Flegrei. “Tutti i colori delle Famiglie” e’ anche il titolo del progetto che Famiglie Arcobaleno in Campania, associazione genitori omosessuali, intende portare avanti con l’Amministrazione comunale in mancanza di una legge nazionale che le riconosca pienamente. L’idea e’ quella sensibilizzare l’opinione pubblica dipingendo, con i colori dell’arcobaleno, dieci panchine, una per ogni Municipalita’ di Napoli, piu’ una.

All’inaugurazione delle prime due erano presenti l’assessora alle Pari Opportunita’ Francesca Menna, l’assessore all’Arredo urbano Luigi Felaco, il presidente della Municipalita’ 10 Diego Civitillo, la consigliera Paola del Giudice, e Rossella Scarano e Raffaele Simonte con le socie e i soci di Famiglie Arcobaleno.

“É l’amore che crea una famiglia: come amministrazione vogliamo – hanno dichiarato gli assessori – che le panchine della nostra citta’ abbiano un significato, al di la’ della loro funzione, anche un elemento di arredo urbano puo’ veicolare un importante messaggio di rispetto, equita’, amore ed empatia”.