A Venezia tornano musica e fuochi d’artificio

VENEZIA – Il capodanno 2022 vedrà il ritorno dei fuochi d’artificio a Venezia. A mezzanotte del 31 dicembre, infatti, uno spettacolo pirotecnico illuminerà il Bacino di San Marco, culmine di una serata di festeggiamenti organizzata per conto del Comune da Vela spa in partnerhip con la Camera di commercio di Venezia Rovigo e il Consorzio di tutela del Prosecco Doc. Parallelamente, a Mestre è prevista una serata musicale in piazza Ferretto, con lo spettacolo ‘Dj Ringo Presents. Rockin’ New Year‘ con i Dj di Virgin Radio. A partire dalle 22 si susseguiranno sul palco Timothy Rock Cavicchini, Alteria, Ringo, Alessandro Toky.



“Sarà il primo Capodanno che la città festeggerà nuovamente senza limitazioni dopo la pandemia“, sottolinea il sindaco Luigi Brugnaro. “I fuochi d’artificio che verranno sparati in cielo dall’area dell’Arsenale si potranno ammirare lungo Riva degli Schiavoni e consentiranno di non creare pressione su piazza San Marco dando così al countdown verso il 2023 un tocco di quel romanticismo che spesso gli ospiti che vengono a Venezia cercano”. A Mestre, invece, “abbiamo scelto la musica, sia al Teatro Toniolo con lo spettacolo The Black Blues Brothers che in Piazza Ferretto con Virgin Radio, per i giovani soprattutto ma anche per chi ha voglia di divertirsi a due passi da casa”. Inoltre, l’1 gennaio “il concerto di Capodanno alla Fenice continuerà ad essere il nostro fiore all’occhiello, un evento che tutto il mondo ci invidia e che continua ad essere un orgoglio non solo per Venezia ma per tutto il nostro Paese”, conclude il primo cittadino.

