Tim Cook e Bebe Vio fanno visita al Club schermistico Partenopeo di Sandro Cuomo

NAPOLI – “Ieri è stata una giornata indimenticabile per gli atleti abili e disabili all’istituto Martuscelli, struttura dalla enorme potenzialità dove si potrebbero fare tantissime cose belle, ma al momento fermo e senza una politica di sviluppo”. Lo scrive su Facebook Sandro Cuomo, olimpionico azzurro della scherma, dopo che ieri al suo Club schermistico partenopeo di Napoli sono arrivati in visita Bebe Vio e Tim Cook, in città per ricevere una laurea honoris causa dall’università Federico II.

“Sono certo che nessuno dei presenti – prosegue Cuomo – dimenticherà facilmente questa giornata ed il messaggio veicolato di uno sport accessibile a tutti. Persino Tim è stato catturato dal fascino di Bebe e dalla nostra amata disciplina, imbracciando un’arma e improvvisando un match. Grazie Bebe, grazie Tim, per quello che fate per un mondo migliore”.

