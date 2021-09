Trapani, incendio in un campo migranti: un morto

PALERMO – Un uomo è morto in un incendio che si è sviluppato nella notte in un campo migranti nel territorio tra Campobello di Mazara e Castelvetrano, in provincia di Trapani. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti da Trapani, Mazara del Vallo, Marsala e Salemi. Ancora ignote le cause dell’incendio, che è stato spento.

Il corpo della vittima è stato trovato carbonizzato: sono in corso le procedure per l’identificazione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano. La baraccopoli abusiva incendiata si trova in contrada Bresciana Soprana, nell’ex cementificio ‘Cascio’, e ospita circa 350 lavoratori stagionali extracomunitari. Le fiamme, divampate attorno alle 23:30 di ieri, hanno coinvolto l’intera area di circa tremila metri quadrati.