VIDEO | Pompeo arriva a Palazzo Chigi, la scorta è imponente

ROMA – Scortato da un torpedone di circa 40 veicoli, il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, è arrivato a palazzo Chigi per l’incontro con il premier Giuseppe Conte. Imponente il dispositivo di sicurezza con via del Corso e via del Tritone chiuse al traffico. Dopo l’incontro con il premier Pompeo e’ atteso alla Farnesina, dove terra’ una conferenza stampa con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Una curiosita’: le auto di scorta di Pompeo hanno interamente occupato piazza Colonna. Sarcastica battuta di un passante su via della Colonna Antonina: “Ma chi è, il Papa?”

