È morto lo stambecco che aveva inghiottito una scatoletta di tonno

VENEZIA – Lo stambecco che aveva inghiottito una scatoletta di tonno, soccorso domenica nei dintorni del lago di Sorapiss, è stato trovato morto. Lo comunica il consigliere provinciale delegato a Caccia e Pesca Franco De Bon, che esprime il suo rammarico per l’esito della vicenda. “Purtroppo questa notizia rende evidente il problema dei rifiuti abbandonati in ambiente, come un fatto non solo di decoro estetico, ma pericoloso per molteplici aspetti”, afferma De Bon.

Quanto avvenuto “dimostra anche che nonostante gli enormi sforzi messi in campo per salvare un animale protetto, le ferite erano tali da aver provocato la morte, come spesso accade quando la fauna selvatica è in difficoltà”, conclude.

