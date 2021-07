Brusaferro: “Completare il ciclo vaccinale estremamente efficace contro il virus”

ROMA – “Completare il ciclo vaccinale è estremamente efficace nel ridurre la probabilità di contrarre l’infezione”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, intervenendo oggi alla conferenza stampa settimanale sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia, che si è svolta al ministero della Salute.

LEGGI ANCHE: Covid, report settimanale: Rt medio in forte aumento, 20 Regioni a rischio moderato

“La vaccinazione riduce in maniera molto significativa il rischio di contrarre l’infezione, di essere ospedalizzato, di essere ammesso in terapia intensiva o di decedere- ha proseguito Brusaferro- Questo vale un po’ per tutte le fasce d’età, da sotto i 40 anni fini agli over 80, quindi è un dato molto coerente ed omogeneo per tutti i vaccini. Da qui l’importanza di completare il ciclo vaccinale con la prima e la seconda dose”.