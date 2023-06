‘Dillo alla mamma, dillo all’avvocato’, la frecciatina di Marracash a Fedez

ROMA – Non c’è pace per Fedez. Dopo il diverbio con Luis Sal, il rapper è finito ancora una volta nell’occhio del ciclone. La lite con il collega di Muschio Selavggio era avvenuta per mezzo dei social, a colpi di video. Proprio in uno di questi, Luis ha lanciato, forse senza volerlo, uno dei meme più in voga dell’anno: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, rivolto a Fedez con tono sarcastico. Da quel momento una valanga di citazioni hanno invaso il web. In ultima, anche quella di Marracash.

MARRACASH E FEDEZ

Marracash è tra gli artisti presenti in ’10’, primo album del producer multiplatino Drillionaire, in uscita oggi 30 giugno. Il rapper ha collaborato con Guè nel singolo ‘Yalla’, terzo brano della tracklist del disco. In una strofa della canzone, probabilmente cambiata last minute, il rapper lancia una frecciatina a Fedez, citando il dissing con Luis Sal: “Dillo a mamma, dillo all’avvocato che Marra è tornato, che Marra è incazzato” (al minuto 1:20 circa).

Tra Marracash e Fedez non scorre buon sangue da anni. Già nel 2017 Marra aveva criticato ‘Comunisti col Rolex’, l’album di Fedez con J-Ax, accusando i due artisti di non fare musica rap ma pop. Partì un dissing social con Fedez (che Marracash definì ‘nano con la sindrome di Napoleone’) che coinvolse anche Guè.

“Dev’essere frustrante fare le interviste ed essere costretti a pronunciare sempre il nostro nome perché altrimenti non vi cagano di pezza”, aveva affermato Fedez su Instagram. Il botta e risposta proseguì con una dura affermazione di Marracash. “Ho letto dei messaggi buffi sui social. A quanto pare il nano con la sindrome di Napoleone… Gli è partita la nave sui social. Ha inventato un bel po’ di cazzate”.

Da quel momento tra i due non sono mancate frecciatine nel corso degli anni. In ultimo, in una puntata dello scorso gennaio di Muschio Selvaggio, Fedez aveva scherzato sulla possibilità di sfidare Marracash sul ring. E adesso la risposta è arrivata in rima.