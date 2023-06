Fedez svela perché ha litigato con Luis Sal: “Mi dispiace si sia rotto il nostro rapporto”

ROMA – La verità non è più nascosto. Con un titolo che lascia pochissimi dubbi, “Che fine ha fatto Luis”, Fedez lancia la puntata di Muschio Selvaggio che tutti stavano aspettando: quella in cui spiega perché ha litigato con l’amico e collega Luis Sal.

Lo fa con un video di 15 minuti in cui racconta, con estrema chiarezza, i fatti che hanno portato alla separazione, oltre le speculazioni che in queste settimane si sono rincorse su social e siti. “Mi sarebbe piaciuto- dice- che a dare queste spiegazioni fosse stato lui stesso”. Poi il rapper spiega di aver chiesto “il favore di poter dire che Luis non c’è più. Di dirvi: ‘Se seguite questo podcast per lui, non c’è’. Non mi è stata data questa autorizzazione, credo sia stato fatto per un motivo ben preciso e poco corretto dal mio punto di vista. Non c’è mai stata intenzione di mettere in difficoltà una persona con cui ho condiviso tanti momenti della mia vita e un progetto così bello“.

L’ATTESA PER LE SPIEGAZIONI HA DANNEGGIATO IL PODCAST

“Ho aspettato tre puntate prima di chiedere al management la possibilità di dire al pubblico che Luis non ci sarebbe più stato. Questa cosa ha irrimediabilmente danneggiato il format– dice Fedez- perché sotto la sezione commenti si è parlato quasi ed esclusivamente di Luis e non dell’ospite. Una cosa prevedibilissima e che si poteva evitare. Faccio fatica a reperire ospiti. Se chiami delle persone a parlare di argomenti sensibili, non sono contenti se vengono a parlare a questo tavolo e poi nei commenti si parla solo di Luis“.

COME SONO ANDATE LE COSE

Tutto è iniziato durante la trasferta a Sanremo di Muschio Selvaggio. “La parentesi di Sanremo- confessa- è stata più lavorativa che divertente. È stato un progetto voluto fortemente da me. Né io né Luis siamo stati pagati. Tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. È stata una parentesi impegnativa. Luis inizialmente non era d’accordo. Poi, ha accettato di farlo. Personalmente, è stata un’esperienza complicata perché la mia salute mentale non era al top. Successivamente, alla fine di questo progetto, c’è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come – dal mio punto di vista – avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua. La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare”.

Dopo la pausa il dramma: “Con mio grande stupore- continua- perché non avevo ricevuto campanelli di allarme, dopo questa settimana di riflessione, lui mi manda un messaggio in cui mi dice: ‘Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti. Non voglio più farlo‘”.

“IO NON L’HO PRESA BENISSIMO”

Fedez, poi, rivela il dispiacere: “Io non l’ho presa benissimo, ci sono rimasto molto male, anche perché avevamo fondato una società qualche settimana prima e questo ha portato a uno scenario complicato”. E aggiunge: “Luis è ancora nella sigla perché ad oggi il podcast è ancora di Luis. Avevamo fatto una società al 50%. Luis non partecipa alle puntate, alla vita della società Muschio Selvaggio, che invece porto avanti io con grandi difficoltà interne. Fino a che, spero, non si trovi una soluzione“.

In conclusione, “questo è quanto. Tramite il management, Luis sa che è sempre il benvenuto per fare delle puntate, questi microfoni sono aperti in caso avessi detto qualcosa che non corrisponde a verità o che necessita di più chiarezza. Quello che dovete sapere è che Luis non ci sarà, chi seguiva il podcast per lui sappia che non c’è più. Se potete, sfogatevi sotto questo video e evitate mancanze di rispetto nei confronti degli ospiti. Per quanto riguarda Martin, non l’ho mai sentito durante le puntate, lo contattava Luis. Credo vada da sé che non ci sarà più neanche lui”.