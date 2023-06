Disordini in Francia, il governo: “Oltre 600 fermi, violenze ingiustificabili”

ROMA – “Atti intollerabili e ingiustificabili”: la prima ministra Elisabeth Borne ha definito in questi termini oggi i disordini in corso da tre giorni in più città e regioni della Francia. Le dichiarazioni sono state rilasciate dopo un incontro del gabinetto di governo nella residenza ufficiale dell’Hotel de Matignon, a Parigi. Secondo il ministro dell’Interno Gerald Darmanin, agenti di polizia, gendarmi e vigili del fuoco hanno effettuato almeno 667 fermi.

LA MORTE DEL 17ENNE

I disordini sono cominciati dopo l’uccisione a Nanterre, alla periferia di Parigi, di un diciassettenne alla guida di un’automobile. Il giovane, con origini algerine, non avrebbe obbedito a una richiesta di stop degli agenti. Uno dei poliziotti ha allora aperto il fuoco, uccidendo il giovane.