Moto3, incidente al Gp Italia: è morto Jason Dupasquier, aveva 19 anni

ROMA – Lutto nel mondo del Motomondiale. Il 19enne pilota svizzero Jason Dupasquier non ce l’ha fatta. Coinvolto in un grave incidente nella Q2 della Moto3 sul circuito del Mugello, prove per il GP d’Italia, tra le curve 9 e 10, dopo il quale è stata esposta bandiera rossa, i mezzi di soccorso dei medici della Fim erano arrivati immediatamente sul posto. Si era poi deciso di trasportarlo in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze.

“Nonostante tutti gli sforzi dello staff medico del circuito e di tutti coloro che hanno successivamente assistito il pilota svizzero- si legge MotoGP.com- l’ospedale ha annunciato il decesso di Dupasquier a causa delle ferite. Dupasquier aveva fatto un inizio impressionante della sua seconda stagione nella classe leggera del Gran Premio, segnando costantemente punti e piazzamenti nella top 10 della classifica”.

La FIM, IRTA, MSMA e Dorna Sports “porgono le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, alla squadra e ai cari di Dupasquier”.