Zingaretti: “Pd sarà leale e coerente, lo siano tutti”

ROMA – È durato circa 40 minuti il colloquio tra il presidente della Camera Roberto Fico e la delegazione Pd guidata da Nicola Zingaretti. Meno quindi dell’oltre un’ora di incontro della terza carica dello Stato con M5s. “Abbiamo già indicato al presidente Fico un’agenda di temi che sarà importante affrontare per il futuro programma di legislatura: l’attuazione di Next Generation Ue, la riforma fiscale e della giustizia, la riforma elettorale di stampo proporzionale, politiche attive del lavoro. Faremo di tutto per essere leali e coerenti, facciamo un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non si può più davvero sbagliare”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, dopo il colloquio con Roberto Fico.

LEGGI ANCHE: Crimi: “Conte alla guida del Governo è indiscutibile”

Oggi Fico inizia le consultazioni, si parte con il M5s: il calendario

ZINGARETTI: “OK PROGRAMMA FINE LEGISLATURA CON QUESTA MAGGIORANZA”

“Abbiamo ribadito la disponibilità del Pd a contribuire alla scrittura di un programma di fine legislatura per l’Italia con la maggioranza che sostenuto Conte nel suo secondo mandato e con quelle forze che hanno dato la fiducia alla Camera e al Senato”.

ANCHE ZINGARETTI VIA DA CAMERA SENZA DOMANDE

Al termine del colloquio con Roberto Fico alla Camera, anche la delegazione Pd guidata da Nicola Zingaretti va via dopo la dichiarazione alla stampa senza rispondere alle domande dei giornalisti.