In Lombardia attivati altri 78 posti in terapia intensiva. Pronta anche la Fiera

MILANO – Per far fronte all’aumento delle richieste di terapie intensive in Lombardia, la direzione generale Welfare della Regione ha attivato 78 nuovi posti letto destinati ai pazienti Covid, suddivisi nei 26 centri sparsi sul territorio regionale. Lo comunica il Pirellone precisando che queste ulteriori unità vanno ad aggiungersi alle attuali 185, per un totale di 263 posti letto.

Qualora si arrivasse alla saturazione di questi ulteriori posti letto, il Welfare fa sapere di avere previsto la possibilità di attivare tre moduli di terapie intensive, ciascuno da 15 posti letto per un totale di 45 unità, nella struttura temporanea allestita presso Fiera Milano City. Comunque, “in caso di necessità e previe intese con il Coordinamento regionale delle terapie intensive”, Regione Lombardia informa che i pazienti positivi al Covid che necessitano di assistenza intensiva possono essere ricoverati anche altrove, cioè in un centro non compreso nell’elenco dei 26 appena diffuso, purché in isolamento in box singolo.