Covid, Gimbe: diminuiscono i contagi (-14,4%) e le terapie intensive (-8,7%)

ROMA – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 19-25 ottobre 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (236.023 vs 275.628, pari a -14,4%) e un lieve aumento dei decessi (559 vs 544, pari a +2,8%, di cui 14 riferiti a periodi precedenti. Calano i casi attualmente positivi (499.999 vs 543.207, -43.208, pari a -8%) e le persone in isolamento domiciliare (492.661 vs 535.960, -43.299, pari a -8,1%), mentre sono sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi (7.106 vs 6.993, +113, pari a +1,6%), in lieve calo le terapie intensive (232 vs 254, -22, pari a-8,7%).

Ad esclusione della Sicilia (+3,3%), il calo dei nuovi casi riguarda tutte le regioni (dal -3,8% del Lazio al -34,5% della provincia autonoma di Bolzano). In 99 province si registra una diminuzione dei nuovi casi (dal -0,6% di Palermo al -37,2% di Biella), mentre in 8 province si rileva un aumento dei casi: dal +1,2% di Cagliari al +38,7% di Trapani.

REINFEZIONI, TAMPONI E OSPEDALIZZAZIONI

Secondo l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità, nel periodo 24 agosto 2021-19 ottobre 2022 in Italia sono state registrate oltre 1,28 milioni di reinfezioni, pari al 6,8% del totale dei casi.

Si registra una diminuzione del numero dei tamponi totali (-6,3%): da 1.504.956 della settimana 12-18 ottobre a 1.410.261 della settimana 19-25 ottobre. In particolare, i tamponi rapidi sono calati del 7% (-88.351) e quelli molecolari del 2,7% (-6.344).



Sul fronte degli ospedali, i posti letto Covid occupati in area critica, dopo aver raggiunto il massimo di 254 il 17 ottobre sono scesi a 232 il 25 ottobre. In area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, hanno raggiunto quota 7.106 il 25 ottobre.

IN CALO I NUOVI VACCINATI

Negli ultimi 7 giorni diminuiscono i nuovi vaccinati, che sono 1.411 rispetto ai 1.576 della settimana precedente (-10,5%). Al 26 ottobre sono 6,8 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, mentre nella fascia 5-11 anni sono state somministrate 2.604.758 dosi.

TERZE E QUARTE DOSI DI VACCINO

Al 26 ottobre sono state somministrate 40.247.068 terze dosi, mentre sono 7,46 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la dose booster, di cui 5,1 milioni possono riceverla subito, pari al 10,7% della platea. Sono inoltre state somministrate 4.092.138 quarte dosi, con una media mobile di 35.944 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 35.486 della scorsa settimana (+1,3%).



