Covid, gli asintomatici potranno lasciare l’isolamento dopo cinque giorni

ROMA – “Stiamo lavorando per far sì che gli asintomatici possano ritornare alle loro attività dopo cinque giorni di isolamento. Su questo presenteremo a breve una modifica alla norma in vigore”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo ad una domanda dei giornalisti su un eventuale cambio delle regole sul Covid, oggi in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università del Molise.

COME FUNZIONA L’ISOLAMENTO ATTUALMENTE

Allo stato attuale, se una persona risulta positiva al tampone ed è sempre stata asintomatica, deve restare in isolamento per cinque giorni e poi effettuare un nuovo test (antigenico o molecolare) che attesti la negativizzazione per poter tornare alla vita di sempre.

In caso di presenza di sintomi, dopo due giorni dalla scomparsa di questi ultimi il soggetto positivo deve restare in isolamento per cinque giorni, al termine dei quali deve effettuare un tampone.

Infine, in caso di persistente positività al tampone, l’isolamento può essere interrotto dopo 14 giorni dalla data del primo test positivo, senza bisogno di effettuarne di nuovi,

