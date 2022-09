VIDEO| ‘Andor’, il cast: “Un nuovo modo di vedere Star Wars”

ROMA – Cosa è successo prima di ‘Rogue One: A Star Wars Story’? A raccontarlo è ‘Andor’, la nuova serie creata da Tony Gilroy e prodotta da Lucasfilm. I 12 episodi, disponibili su Disney+, trasportano il pubblico in un viaggio che esplora una nuova prospettiva della galassia di ‘Star Wars’. E lo fa attraverso Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, una spia ribelle chiamata a fare la differenza nella ribellione contro l’Impero. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprende il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Nel cast con Luna anche Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw.

L’INTERVISTA A TONY GILROY (CREATORE E SHOWRUNNER)

L’INTERVISTA A KYLE SOLLER (SYRIL KARN) E DENISE GOUGH (DEDRA MEERO)

IN ARRIVO LA SECONDA STAGIONE

La seconda stagione di ‘Andor’ – le cui riprese hanno avuto inizio nell’autunno del 2021, è entrata in produzione ancor prima del debutto della prima. Inoltre, la serie è già rinnovata per una terza e ultima stagione.

IL TRAILER

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it