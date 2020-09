VIDEO | Esce ‘Raccontare la politica’, intervista a Guido Moltedo

“IN USA PRESIDENZIALI A RISCHIO CAOS, TRUMP PUNTA SU QUESTO”

Come finirà la sfida davvero molto combattuta tra Trump e Biden per le presidenziali Usa del 3 novembre? Veramente Trump può rimontare? Ne parla con l’Agenzia Dire Guido Moltedo, tra i fondatori del Manifesto. “La rimonta non so se sia possibile- spiega alla Dire- quello che potrebbe accadere, e che io segnalo da molto tempo, è un esito molto confuso, volutamente confuso. In modo tale che Trump può fare ricorsi, può portarla per le lunghe, può fare in modo, potendo contare anche su una Corte suprema amica, di trovare tutti gli espedienti per impugnare una vittoria di Biden, che in questo momento è molto probabile”.

Insomma, quello che può accadere- continua il direttore di Ytali.com- è “un quasi pareggio, in termini di voto popolare e di voti di collegio, con alcuni Stati in bilico dove potrebbe essere chiesto un riconteggio dei voti. Questo è quello che si paventa e ormai si usano parole come golpe, ci si chiede cosa faranno i militari… E’ una cosa incredibile quella che può produrre il 4 novembre quando ci sarà lo spoglio delle schede e questo sarà molto preoccupante”.