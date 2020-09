Tg Musica, edizione del 29 settembre 2020

MEI, A FAENZA TORNA IL FESTIVAL DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI

Anche quest’anno torna a Faenza il Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti, ormai alla sua venticinquesima edizione. La kermesse animerà il comune romagnolo dal 2 al 4 ottobre. In programma incontri, convegni, mostre e presentazioni di libri. Spazio, però, soprattutto agli artisti emergenti, che – nel corso della tre giorni – saliranno sul palco per raccogliere i frutti di questo anno di lavoro. Tra i premiati Ernia e Galeffi, rispettivamente ‘Miglior progetto dell’anno’ per l’album ‘Gemelli’ e ‘Miglior disco dell’anno’ per ‘Settebello’. Il programma completo del festival è disponibile su www.meiweb.it.

A NOVEMBRE IL NUOVO ALBUM DEGLI SMASHING PUMKINS

Dopo due anni di assenza, gli Smashing Pumpkins sono pronti a tornare con un nuovo disco. Uscirà il 27 novembre ‘Cyr’, decimo lavoro in studio del gruppo statunitense. L’album è anticipato da quattro canzoni, tutte già disponibili sulle piattaforme di streaming. Oltre alla title track, sono state rilasciate ‘Confessions of a Dopamine Addict’, ‘Wrath’ e ‘The color of love’ ma non è tutto. Sono online sul canale YouTube ufficiale degli Smashing anche le prime due puntate di ‘In ashes’, la serie animata scritta da William Patrick Corgan che contiene alcune tracce dal nuovo album.

THE WEEKND NELLA STORIA DI SPOTIFY CON LA HIT ‘BLINDING LIGHTS’

È un successo senza freni quello che The Weeknd sta collezionando con il suo ultimo album, “After Hours”. Il cantautore continua a fare incetta di record dallo scorso marzo, quando il lavoro è arrivato nei negozi e in digitale. E ancora una volta è “Blinding lights” a trainare il trend positivo. Il brano è ora entrato nella storia di Spotify. È il primo pezzo a essere stabile da 288 giorni nella Top Ten della Global Chart della piattaforma. Secondo estratto di “After Hours”, il singolo è anche il più ascoltato di The Weeknd su Spotify.

I BTS ANNUNCIANO IL TERZO DISCO DEL 2020

Non si fermano neanche i BTS. Il gruppo coreano pubblica il 20 novembre ‘Be’, terzo album lanciato nei negozi e in digitale quest’anno. Il lavoro arriva, infatti, dopo ‘Map of the soul: 7’, uscito a febbraio, e ‘Map of the soul: 7 – The Journey’, rilasciato lo scorso luglio. ‘Be’ è anticipato dal singolo ‘Dynamite’, che è già un successo in termini di numeri. Il brano è arrivato alla numero uno della celebre Hot 100 di Billboard. I sette ragazzi d’oro, però, non conquistano solo la musica. La Big Entertainment, l’etichetta discografica del gruppo, li ha recentemente quotati in borsa con un’offerta pubblica di quasi mille miliardi di won, ovvero 825 milioni di dollari.