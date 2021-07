Cinghiali a Roma, Raggi porta Zingaretti in Procura: “La Regione non fa nulla”

ROMA – “Sto preparando un atto da portare in Procura ma il caso dei cinghiali è noto. Poche settimane fa c’è stata una protesta nazionale degli agricoltori sotto la sede del Governo e degli agricoltori del Lazio sotto il palazzo della Regione, perché il controllo della fauna è competenza della Regione. Noi abbiamo più volte chiesto un intervento ma la Regione non fa nulla, quindi indagherà la Procura sulle ragioni di queste omissioni”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un’intervista a Radio Cusano Campus.