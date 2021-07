Manifestazione No Vax sotto casa del sindaco di Pesaro: “Mia figlia spaventata, denuncio tutti”

ROMA – Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci denuncia sui social una manifestazione no-vax sotto casa sua. “Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna“, scriveva Ricci su twitter, postando la foto dei manifestanti.

“La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella“, le parole di Ricci, che ha annunciato azioni legali. “Ho dato mandato all’avvocato per denunciare tutti. È inammissibile che vengano a manifestare sotto casa del sindaco, violando la libertà personale e della mia famiglia e spaventando i miei figli. La libertà di ognuno di noi finisce dove inizia quella degli altri, ieri sera hanno dimostrato qual è la loro idea di libertà”, ha dichiarato.

Immediata la solidarietà espressa da esponenti Pd sui social. “Vai avanti Matteo Ricci. Siamo con te. Vaccinarsi” scrive il segretario del Pd Enrico Letta su twitter, mentre Zingaretti aggiunge: “Con Matteo Ricci. Per la libertà quella vera, senza paura!”.

Grazie a tutti per solidarietà. Ho dato mandato al mio legale di denunciare. È inammissibile ciò che è successo, sarà facile individuare responsabili. Ho scritto al Ministro Lamorgese, quanto accaduto alla mia famiglia può accadere a tanti altri sindaci sempre in prima linea. pic.twitter.com/ULBc2ulMnH — Matteo Ricci (@matteoricci) July 29, 2021

“Ringrazio tutti coloro che hanno espresso solidarietà in queste ore a me e alla mia famiglia. Squadristi e vigliacchi, perché io a casa non c’ero. Ma non sarà difficile individuare i responsabili, perché i social sono pieni di foto e video. Il capo del movimento #ioapro ha pubblicato storie su Instagram, girate davanti il portone di casa mia“. Poi annuncia: “Ho scritto al ministro Lamorgese, perché la gestione dell’ordine pubblico è stata del tutto inadeguata. Com’è possibile che sia stato permesso un corteo sotto casa del sindaco? Com’è possibile che per quasi 40 minuti siano stati sotto casa mia, suonando il campanello, senza che nessuno sia intervenuto? È una cosa inaudita, la dimostrazione che i sindaci sono esposti in prima linea su tutti i fronti. Chiediamo serenità per noi e per le nostre famiglie. Spero che il ministro Lamorgese prenda provvedimenti. Se volevano intimidirmi hanno ottenuto l’effetto contrario. Come ha detto il presidente Mattarella vaccinarsi è un dovere, il green pass è uno strumento utile per garantire sicurezza sanitaria e ripresa economica. Non vogliamo più richiudere, ma andare avanti con la stagione turistica e con la crescita nel nostro Paese e nella nostra città”, conclude il sindaco di Pesaro.