VIDEO | Comunali, Meloni: “Non esistono roccaforti, ad Ancona vittoria storica”

ROMA – “Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti. I cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone. Un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio. Voglio fare i miei auguri a tutti i sindaci che sono stati eletti, il governo lo troverete sempre al vostro fianco”. Così la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social.

LEGGI ANCHE: Comunali, Salvini incontra Berlusconi ad Arcore ed esulta: “Effetto Schlein ottimo, non c’è che dire”