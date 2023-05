Comunali, Salvini incontra Berlusconi ad Arcore ed esulta: “Effetto Schlein ottimo, non c’è che dire”

ROMA – “Lungo e cordiale incontro ad Arcore tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Presidente Silvio Berlusconi. È stata l’occasione per analizzare con grande soddisfazione i successi dei primi mesi di governo, commentare gli eccellenti risultati delle elezioni amministrative che sono assolutamente confortanti per il centrodestra, ragionare sul futuro in vista delle elezioni europee”. Così fonti della Lega.

“Ho trovato l’amico Silvio in grande forma, al lavoro su tanti dossier, sorridente e determinato”, commenta soddisfatto Salvini.

“Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona – unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra – e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi. Non c’è che dire: un ottimo effetto Schlein”, scrive su twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.