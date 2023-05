Aerei per Cagliari alle stelle, i tifosi del Parma annullano la trasferta

CAGLIARI – Domani sera a Cagliari il Parma si giocherà una fetta importante di serie A, ma dovrà farlo senza l’appoggio di gran parte dei suoi tifosi. Il motivo? Il costo dei biglietti aerei per il capoluogo sardo è troppo alto, e per questo i supporters gialloblu rinunceranno alla trasferta verso l’Unipol Domus, dove l’undici di Fabio Pecchia sfiderà la squadra di Claudio Ranieri per la prima semifinale dei playoff della serie B.



“Il Centro di Coordinamento Parma Clubs comunica con dispiacere e rammarico che a causa dell’aumento sproporzionato del costo dei voli e della pochissima disponibilità e richiesta di posti ci vediamo costretti ad annullare la trasferta di Cagliari”, l’annuncio sui social.