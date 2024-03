“Eyewear tools”: in Molise si sperimenta il software per gli occhiali del futuro

Il team Eyewear tools vince la seconda edizione di Molise Contamination Lab: premio da 3mila euro per consulenze e servizi

CAMPOBASSO – È il team “EYEWEAR TOOLS”, composto da Michele Vanitore, Rossella Vitarelli, Giovanni Maurizio e Luisa Palermo, il vincitore della seconda edizione di Molise Contamination Lab, progetto finanziato dalla Regione e attuato da Sviluppo Italia Molise in collaborazione con l’Università degli studi del Molise. La squadra è stata premiata nel corso dell’evento finale di Molise Contamination Lab, con 17 partecipanti raggruppati in cinque diversi team, che hanno illustrato altrettante proposte.

Il progetto “EYEWEAR TOOLS” è incentrato sul settore dell’occhialeria e ha come obiettivo principale quello di sviluppare un innovativo software che consenta esperienze d’acquisto costruite intorno alle esigenze dei clienti. I vincitori potranno ora beneficiare di consulenze e servizi per un ammontare complessivo di 3mila euro.

MOLISE CONTAMINATION LAB: TUTTE LE PROPOSTE

Presentate, in finale, altre quattro proposte. Si tratta di “Il Fornaio 24/7” di Rocco Di Mambro, Eleonora Silvestri, Aniello Scafetta, Mariapaola Spina, per la creazione di una vending machine che sforna pane caldo al momento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ancora: “Study With Method”, di Alessandro Palladino, Emilio Travaglini e Manuel Picciano, basato sulla creazione di un software didattico che porti gli studenti al successo grazie all’apprendimento di un metodo di studio fondato su evidenze scientifiche; “CSmart”, di Federica Di Iorio, Patrizia Petraglione ed Alessandro Vadalà, un assistente telefonico automatizzato e altamente personalizzabile che utilizza tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per gestire le richieste dei clienti in modo efficiente e accurato.

Infine, “Trybuyld”, di Michele Vitarelli, Anna Russo e Francesco Fratipietro, un’applicazione che permetterà in modo rapido, intuitivo ed economico di organizzare viaggi alla scoperta degli eventi e delle bellezze del Belpaese.