Roma, via della Balduina si rifà il look: 120 alberi alti tre metri

ROMA – Centoventi nuovi alberi della specie Lagerstroemia sono stati piantumati questa mattina su tutta via della Balduina, a Roma. Un intervento di riqualificazione integrale della strada, con alberi già alti circa tre metri che, con un po’ di fortuna, potrebbero già fiorire questa estate (altrimenti bisognerà pazientare fino alla prossima), pianificato dal dipartimento Ambiente del Comune di Roma.





L’iniziativa si inserisce all’interno dell’appalto in corso per lo sfalcio verticale. “Quando siamo arrivati abbiamo trovato una città verde che però non era manutenuta– ha commentato l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi– il primo grande sforzo lo abbiamo fatto per lo sfalcio. Ora ci concentriamo, invece, con le ripiantumazioni, su strade intere. Questi alberi di via della Balduina sono stati scelti perché sono belli, faranno i fiori rosa e violetto in tarda estate, e sono a bassa manutenzione. Fanno parte del piano da 18mila piantumazioni entro l’estate. Contemporaneamente, questa mattina, abbiamo potato anche su via Trionfale e piazza Testaccio”.

PEZZOLI (ODAF ROMA): “PIANTUMAZIONE ALBERI SEGNO CHE CITTA’ RINASCE”

“Ogni nuovo albero che viene piantumato è il simbolo di una città che rinasce e che guarda al futuro sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Per questo la capillare campagna di piantumazione intrapresa da Roma Capitale è un segnale importante non solo per i cittadini di oggi, ma soprattutto per quelli di domani”. È quanto dichiara Flavio Pezzoli, presidente dell’Or Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma in merito al programma di piantumazione di Roma Capitale a partire dai 120 alberi piantumati alla Balduina. “Roma ha bisogno – aggiunge Pezzoli – di una cura intensa, profonda del verde e la strada intrapresa è quella giusta. Un percorso che coinvolge il nostro ordine in prima linea per il bene comune”.