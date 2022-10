Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti sul set di ‘Un amore’

(Photo credits Stefano Accorsi: Annalisa Flori, courtesy of Saverio Ferragina / Photo credits Micaela Ramazzotti: Adolfo Franzò)

ROMA – Sky ha annunciato una nuova serie originale: ‘Un amore’ (working title), creata da Enrico Audenino e Stefano Accorsi e prodotta da Sky Studios e Cattleya, nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, nei panni di Alessandro e Anna, sono i protagonisti di una storia d’amore che resiste al tempo, alla distanza e che verrà raccontata attraverso due linee temporali. Alla regia della serie Sky Original in 6 episodi c’è Francesco Lagi (‘Il Pataffio’, ‘Summertime’, ‘Quasi Natale’) che, dopo aver girato delle scene in Spagna, proseguirà le riprese fino a dicembre fra Bologna e dintorni. Nel cast anche Alessandro Tedeschi nei panni di Guido, il marito di Anna, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati e con la partecipazione di Ottavia Piccolo sarà Teresa, madre di Alessandro. Con loro anche gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna. “‘Un Amore’ è una dichiarazione d’intenti, un titolo in grado di definire perfettamente il genere d’appartenenza. Una serie che va a diversificare ulteriormente, a dare colori nuovi al roster sempre più multiforme delle produzioni Sky Studios italiane, legate da una qualità narrativa e di messa in scena altamente cinematografica. Annunciamo oggi anche un grande cast guidato da due grandi interpreti di rara sensibilità, Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, per un racconto coinvolgente ed emozionante su un amore che non è stato mai, e che per questo motivo non riesce a finire”, ha commentato Nils Hartmann, executive vice president Sky Studios per l’Italia e la Germania.

LA STORIA

La storia racconta di Alessandro e Anna, poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine Anni 90 e i due subito si innamorano. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto i due sono costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

ACCORSI E RAMAZZOTTI PER LA PRIMA VOLTA INSIEME

‘Un amore’ “è un racconto sulle relazioni e sui sentimenti che legano le persone nel tempo. Un tempo che nella serie non è lineare. Anzi è proprio attraverso l’intersecarsi di piani che viene fuori la forza della storia e l’assoluta originalità di questa serie. Ed è il principale motivo per cui, quando Stefano Accorsi è venuto a raccontarci l’idea, abbiamo immediatamente deciso di lavorarci. Siamo molto felici di essere riusciti ad avere insieme – per la prima volta in assoluto – due talenti straordinari come Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, che contribuiranno a dare a questa meravigliosa storia un’identità e un’intensità fortissime”, ha dichiarato Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya.

‘Un amore’ (working title) è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Cattleya, creata da Enrico Audenino e Stefano Accorsi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi, Stefano Accorsi. La serie sarà prodotta con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

