A Napoli crolla palazzina, era il rifugio dei clochard

NAPOLI – Oggi pomeriggio, intorno alle 15, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, è crollata una porzione di uno stabile di due piani, dismesso e disabitato da circa 20 anni.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Poggioreale che stanno verificando se qualcuno è rimasto coinvolto nel crollo.

Al momento non si registrano feriti ma, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, l’edificio era stato segnalato come un rifugio per senzatetto.