Borrell: “Su Nord Stream l’Unione europea darà una risposta solida e unita”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Qualsiasi interruzione deliberata delle infrastrutture energetiche europee è assolutamente inaccettabile e sarà accolta con una risposta solida e unita”. Così l’alto rappresentante per la Politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha espresso in un comunicato la sua “profonda preoccupazione” per i danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, che hanno provocato delle perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico.

Borrell ha sottolineato che queste perdite “non sono una coincidenza”, ma che si tratta di “un atto deliberato”, chiedendo un’indagine per ottenere maggiore chiarezza sull’accaduto.

