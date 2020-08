Dalle Regioni ok alle linee guida dell’Iss per il rientro a scuola

ROMA – E’ stato approvato all’unanimita’ da Regioni, Comuni e Province il parere sul documento Iss con le linee guida per il rientro a scuola. La seduta straordinaria della Conferenza Unificata e’ stata convocata dal ministro Francesco Boccia da Taranto.

“Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese”, ha scritto su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Abbiamo appena approvato all’unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid nelle scuole e nei servizi per educativi per l’infanzia. Nei prossimi giorni serviranno ancora tanto lavoro e condivisione. Non polemiche e divisioni“.

“Bene l’accordo con le Regioni sul documento dell’Istituto Superiore di Sanita’. Avere regole condivise per la gestione di eventuali contagi era fondamentale. Ora avanti verso il 14 settembre, riapriremo le scuole e lo faremo garantendo la massima sicurezza, tutelando studenti e personale”, commenta la ministra della Scuola, Lucia Azzolina.