Per gli incendi la Regione Puglia chiede lo stato d’emergenza

BARI – La giunta regionale pugliese ha deliberato di richiedere alla presidenza del Consiglio dei ministri la proclamazione dello stato di emergenza per i territori della regione gravemente colpiti dagli incendi verificatisi nel mese di luglio. La richiesta, formalizzata nella seduta straordinaria della giunta tenutasi oggi, è dovuta “all’eccezionale situazione meteorologica e climatica che, associata alla permanenza di temperature estreme (con valori compresi tra i 36,5 e i 46,6 gradi centigradi), all’assenza di precipitazioni e a condizioni di ventosità, ha determinato situazioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi”.



I roghi che si sono sviluppati sul territorio regionale, colpendo in particolare il Gargano, la penisola salentina e l’Alta Murgia, hanno procurato “danni al patrimonio boschivo e ambientale, a quello agricolo, agli insediamenti civili, rurali e attività commerciali, mettendo in serio pericolo la vita delle persone”. Per fronteggiare l’emergenza, “si è reso necessario uno straordinario dispiegamento di risorse umane e strumentali – ricorda la giunta -, impiegate sia da terra – attraverso squadre e operatori antincendio di Protezione civile, Carabinieri forestali, Vigili del Fuoco, personale dell’Agenzia regionale Arif e volontari – che con l’ausilio della flotta aerea, al fine di limitare le conseguenze dannose di tali eventi”. A seguito della ricognizione effettuata nei Comuni interessati dagli incendi, si procederà alla quantificazione e alla comunicazione dei danni.