A Mourinho 10 giorni di squalifica e ammenda da 50mila euro dopo le accuse all’arbitro Chiffi

ROMA – Dieci giorni di squalifica, 50mila euro di multa al tecnico e alla Roma. Questa è la decisione presa nei confronti di Josè Mourinho per le parole rivolte all’arbitro Chiffi.

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica- si legge nella nota- ha sanzionato il tecnico della Roma José Mourinho con un’ammenda di 50.000 euro e 10 giorni di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza. Mourinho era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi al termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma. Il TFN ha disposto un’ammenda di 50.000 euro anche per la Roma, deferita a titolo di responsabilità oggettiva”.

COSA AVEVA DETTO MOURINHO

Al termine della partita tra Monza e Roma, lo scorso 3 maggio, il tecnico della squadra capitolina aveva rivolto parole pesanti all’indirizzo del direttore di gara. “Peggior arbitro che ho avuto in carriera“, lo aveva definito, “tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno”, aveva rincarato, per poi aggiungere: “È un po’ il limite di questa squadra: non abbiamo la forza che hanno altre società di dire ‘questo arbitro non lo vogliamo’“.