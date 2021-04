Consulte studentesche in call conference al Salone dello Studente del Sud

ROMA – Si concluderanno domani 29 aprile i lavori – in versione digitale causa restrizioni sanitarie – del Salone dello Studente del Sud, che dal 2013 offre momenti di confronto e orientamento. Anche quest’anno è l’organismo istituzionale di rappresentanza studentesca, presente in tutte le province d’Italia, a fare da trade union tra le scuole e tutti gli Enti e le Istituzioni del territorio. Un ruolo cui le consulte Studentesche, coordinate dalla Responsabile regionale per la Calabria, Franca Falduto, hanno accumulato ormai anni di esperienza, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza, nello studio e nel lavoro.



Sono 86 i webinar a cui ragazzi e docenti hanno potuto e potranno partecipare. Sulla piattaforma interattiva del Salone e grazie al lavoro dei counselor, gli studenti potranno inoltre porre tutte le domande che vorranno su corsi di università, accademie e Its. Proprio oggi, in una call conference focalizzata sull’esame di maturità, oltre 1000 studenti e quasi altrettanti docenti hanno preso parte a un dibattito, moderato da Domenico Ioppolo – COO di Campus Editori e Salone dello Studente Digital Orienta -, le Consulte di Basilicata e Campania e lo psicologo Sergio Bettini. Quest’ultimo, a conclusione della sua prolusione ricca di saggi consigli sullo stato d’animo più adeguato ad affrontare l’esame, ha voluto evidenziare l’umanità del Sud, emersa dalle parole di tutti i giovani intervenuti.



Dal dibattito in call è emerso anche un dato confortante per le scuole. È stato infatti sottolineato come, nonostante la pandemia, il confronto con il ministero dell’Istruzione non sia mai mancato durante quest’anno scolastico come nel precedente. A dimostrazione di ciò, il ministero dell’Istruzione ha messo online una nuova piattaforma con informazioni e materiali sull’esame di Stato. All’interno anche le risposte alle domande frequenti degli studenti che chiariscono le fasi dell’orale e i requisiti per l’ammissione, inoltre si segnalano: la trasmissione RAI, ‘Prove di Maturità’ ed i canali social della maturità di Studenti.it: Gruppo Facebook Maturità 2021, Telegram Maturità 2021.



Per collegarsi ai prossimi incontri organizzati dal Salone dello Studente del Sud si può seguire il seguente link www.salonedellostudente.it.