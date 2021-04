Marzetti (Garante Infanzia Lazio): “Necessaria Giornata disintossicazione mediatica da Covid”

ROMA – Da circa un anno e mezzo l’argomento predominante dell’agenda mediatica è il Covid. Non esiste programma tv, radio o giornale che non sviluppi quotidianamente il tema Covid in maniera diretta o indiretta. Oltre agli effetti psicologici, derivanti dal virus in sé, rileviamo che questa massiva e incessante mediaticità del tema si riverbera sulle vite dei nostri ragazzi. La mia intenzione non è assolutamente quella di sminuire o di sottovalutare il dramma che sta vivendo l’Italia e il mondo intero, tuttavia penso che prevedere una giornata in cui il tema Covid sia assente dall’agenda mediatica possa produrre soltanto benefici dal punto di vista psicologico per i nostri giovani. Anche in questa giornata, inoltre e chiaramente, dovranno essere rispettate le regole anti-Covid”. Questo il punto di vista di Jacopo Marzetti, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, raggiunto dall’agenzia Dire.



“Rivolgo- aggiunge il Garante- dunque un appello che spero sia condiviso dalle istituzioni e dai media: istituire una giornata ‘Covid detox day’ per dare ai nostri ragazzi un segnale di fiducia e speranza che rechi anche un auspicio per un pronto ritorno alla normalità. Anche in questa occasione andranno comunque rispettate le regole anti-Covid perché, ripeto, nessuno ha l’intento di sminuire e di sottovalutare questa pandemia che sta interessando il nostro Paese e il mondo intero”.