Rinviato Firenze Rocks a giugno 2022: confermati Green Day e Weezer

ROMA – Firenze Rocks rinviato al 2022. Live Nation Italia fa sapere in una nota che “il festival che dal 2017 ha riportato Firenze al centro del panorama musicale internazionale, tornerà nell’estate 2022 e si terrà dal 16 al 19 giugno nella sua solita casa della Visarno Arena. Mai avremmo pensato di dover rimandare il nostro appuntamento non una, ma due volte- si legge nella nota-. La sicurezza di tutti rimane però l’assoluta priorità, e desideriamo garantirvi la migliore esperienza di festival possibile, quando la situazione ci permetterà di riunirci ancora”.

Contemporaneamente, l’annuncio della band confermata come headliner: i Green Day, che suoneranno nella giornata di apertura del 16 giugno 2022. “I biglietti precedentemente acquistati (sia per la data originale dell’11 giugno 2020 che per il primo posticipo del 17giugno 2021) rimangono validi per la nuova data- continua il comunicato-. Confermata nella stessa giornata la presenza dei Weezer, band alternative rock statunitense, che salirà sul palco della Visarno Arena prima dei Green Day. Vi daremo presto informazioni sulla data dei Red Hot Chili Peppers, oltre ai nuovi annunci che andranno a completare la line-up del festival 2022″.

Fuori da Firenze Rocks Vasco Rossi: “La data è stata riprogrammata nel 2022 fuori dal festival (ma sempre nella location della Visarno Arena) e i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi. I possessori dell’abbonamento a 3 o 4 giorni, sia dell’edizione 2020 che 2021, potranno chiedere il rimborso entro il 27 maggio 2021. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti Internet”.

TOUR GREEN DAY, RIPROGRAMMATE LE DATE: IN ITALIA A GIUGNO 2022

Nuovo slittamento delle date italiane del tour dei Green Day. Come si legge in una nota di Live Nation Italia, infatti “le due tappe italiane del tour dei Green Day, originariamente previste il 10 giugno 2020 al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI San Siro) e l’11 giugno 2020 a Firenze Rocks (Visarno Arena), poi riprogrammate al 16 giugno 2021 e 17 giugno 2021 presso gli stessi luoghi dell’evento, saranno riprogrammate nelle seguenti date: 15 giugno 2022 per Milano Summer Festival all’Ippodromo SNAI San Siro e il 16 giugno 2022 per Firenze Rocks alla Visarno Arena“. Confermata la presenza della band alternative rock statunitense Weezer che aprirà gli show dei Green Day in entrambe le date.

Il nuovo annuncio “arriva ad un anno dall’uscita del loro ultimo album ‘Father of All Motherfuckers’ al vertice delle classifiche rock e alternative in Usa e nella top five in Italia nel corso del 2020. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto”. I biglietti per le date riprogrammate sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali.