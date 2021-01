Siracusa, influencer denunciata per video su Tik Tok: istigazione al suicidio

PALERMO – Una donna della provincia di Siracusa è stata denunciata dalla polizia postale di Firenze per istigazione al suicidio. Scoperto un video su Tik Tok in cui lei e un uomo si avvolgevano il viso completamente con del nastro isolante rischiando il soffocamento e l’emulazione da parte dei giovani follower.



Il profilo della donna, di 48 anni, è stato monitorato dalla polizia postale di Firenze che ha segnalato il video al Cncpo del Servizio polizia postale di Roma: da qui la rimozione delle immagini, che erano visibili a tutti gli utenti senza restrizioni, dalla piattaforma. Gli agenti hanno inoltre accertato che, nel tempo, l’influencer aveva pubblicato altri video simili grazie ai quali aveva ottenuto molta popolarità e l’attenzione di 731mila follower di ogni età. In uno dei post pubblicati dalla 48enne, un utente scriveva: “Ciao, se mi saluti giuro mi lancio dalla finestra”. Da qui la decisione di emettere un provvedimento urgente per eseguire una perquisizione, anche informatica, e il sequestro degli account social, eseguiti materialmente dalla polizia postale di Catania.

