Ronaldo al Napoli? Spalletti frena l’entusiasmo

ROMA – “Se mi si chiede se allenerei Ronaldo volentieri, quale allenatore ci rinuncerebbe? Ma De Laurentiis ha detto che per ora non ha ricevuto nulla di vero, perciò si rimane realisti, manca poco alla fine del mercato, la vedo dura. Poi bisogna sentire Giuntoli”. Luciano Spalletti raffredda il grande affare dell’estate: Ronaldo al Napoli. Il tecnico, in conferenza prima del match con la Fiorentina, parla anche dell’altro tassello di una trattativa complicatissima: Osimhen.

“Per uno come Osimhen il mercato è sempre aperto – dice Spalletti – se si sveglia un arabo, lui è uno di quelli che possono essere scelti dai grandi club. Il rischio della distrazione rivolta al mercato con uno come lui si corre sempre, è un top. Le cose però non vanno messe assieme. Non è uno scambio tra i due calciatori, uno dovrebbe essere acquistato, l’altro no. Qui si parla di uno che ha vinto più Champions, ha fatto più gol, può stare ovunque in campo, risolve le cose anche da solo, per cui il problema non sussiste in alcun verso, noi ora dobbiamo prendere in considerazione quello che abbiamo e quello che ci può dare una bella prestazione a Firenze. E Osimhen deve fare il protagonista”

