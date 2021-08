Allegri conferma, Cristiano Ronaldo via dalla Juventus: si attende l’offerta del Manchester City

Di Marco D’Avenia

ROMA – Cristiano Ronaldo-Juventus: è addio. La storia fra il fuoriclasse portoghese e i bianconeri è giunta nella serata di ieri ai titoli di coda, con la notizia dell’imminente trasferimento al Manchester City.

Questa mattina, alle ore 9.30 circa, Ronaldo si è presentato alla Continassa per salutare i compagni e il tecnico della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri. Il congedo è durato un’ora circa, visto che alle 10.45 lo hanno visto abbandonare i cancelli del centro sportivo bianconero senza allenarsi.

Ora l’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è al lavoro per far pervenire alla Juventus un’offerta formale dal Manchester City, che avrebbe già un accordo con il giocatore per l’ingaggio. Busta paga dimezzata per CR7, che chiude così la sua avventura in Italia e ritorna in Premier League dopo 12 anni e gli esordi con lo United di Sir Alex Ferguson.

“Ieri Cristiano Ronaldo mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus e per questo domani non sarà convocato. Stamattina non si è allenato”. Così il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, all’inizio della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Empoli.