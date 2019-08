Trump elogia ‘Giuseppi’ Conte: “Spero rimanga premier”

ROMA – Endorsement via twitter di Donald Trump per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, però ribattezzato ‘Giuseppi’ (il nome è stato poi corretto). “Sembra mettersi bene per lo stimato Primo ministro della Repubblica Italiana, Giuseppi Conte– scrive Trump- Ha rappresentato l’Italia in maniera poderosa al G7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Usa. Un uomo di grande talento che speriamo rimanga Primo ministro”.

Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppi Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019