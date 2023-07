VIDEO | Maternità surrogata, Ue: “È competenza esclusiva degli Stati membri”

di Alessio Pisanò

ROMA – “Le questioni relative al diritto di famiglia sostanziale, comprese quelle relative alla maternità surrogata, sono di competenza esclusiva degli Stati membri: solo gli Stati membri possono legiferare in materia, l’Unione Europea non ha alcuna competenza”. Così una portavoce della Commissione europea durante il punto giornaliero con la stampa dopo essere stata interpellata sull’ok da parte della Camera dei Deputati alla proposta di legge che definisce la maternità surrogata “un reato universale”.

“Da parte nostra stiamo usando le nostre competenze per proteggere i bambini, in particolare quando si tratta di riconoscimento transfrontaliero della genitorialità”, ha affermato la portavoce riferendosi al regolamento europeo presentato dalla Commissione Ue a dicembre 2022 che intende stabilire il riconoscimento trasfrontaliero nell’Ue dei diritti di filiazione indipendentemente dalla modalità di concepimento.