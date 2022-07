Donna trovata morta a Catania, arrestato il figlio minorenne

PALERMO – La procura per i minorenni di Catania ha disposto il fermo del figlio della giovane donna trovata accoltellata nella sua abitazione nei pressi del castello Ursino a Catania. L’attività di indagine svolta dalla squadra mobile di Catania, coordinata dalla locale Procura per i minorenni, ha fatto emergere un grave quadro indiziario a seguito del quale il minore è stato sottoposto ad interrogatorio. Le richieste della Procura sono al vaglio del Gip che deciderà a seguito della udienza di convalida del fermo fissata per i prossimi giorni.

