Il Napoli presenta le nuove maglie e Kim diventa ufficialmente un nuovo giocatore del club

NAPOLI – Kim Min-jae è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche, il difensore coreano ha firmato un contratto per 3 anni con l’opzione per altre due stagioni. Presente anche una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, da 45 milioni di euro. L’ufficialità è arrivata con il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, e poi sui canali social del club. Kim Min-jae è costato al Napoli 20 milioni di euro, pagati al Fenerbahce.

IL NAPOLI HA PRESENTATO LE NUOVE MAGLIE UFFICIALI

Alla fine dell’anno ne conteranno dodici, forse tredici, ha preannunciato il presidente Aurelio De Laurentiis. Intanto però il Napoli ha presentato la maglia ufficiale della prossima stagione, ancora autoprodotta dalla società e firmata EA7: per ora sono la prima e la seconda divisa, una azzurra e una bianca, e le due dei portieri. Il club ha condiviso video e foto della presentazione sui social network.



“Prosegue anche per la stagione 2022-2023 la collaborazione di EA7 Emporio Armani con il Napoli – si legge nella nota del club – A seguito del rinnovato accordo con Aurelio De Laurentiis, proprietario e Presidente del Calcio Napoli, il marchio si conferma sponsor tecnico della squadra partenopea. Anche quest’anno EA7 ha studiato la creatività delle divise ufficiali di gara e del materiale tecnico della prima squadra, per gli incontri di campionato e per quelli della UEFA Champions League, e del Napoli Primavera. I capi e gli accessori saranno prodotti e commercializzati dalla Società Sportiva Calcio Napoli SpA. La collaborazione conferma il legame di Giorgio Armani con il mondo del calcio. Un dialogo in continua evoluzione che si esprime attraverso la creazione di abbigliamento formale e tecnico, e che nasce dai valori condivisi di lealtà, impegno, gioco di squadra.

Gli stessi valori che ha sempre coltivato anche Aurelio De Laurentiis.

La nuova collezione 22/23 del Napoli sarà in vendita da oggi 27 Luglio sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori”.

