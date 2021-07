Rinviata al 2022 la Fiera del Levante. “Scarsa adesione delle aziende”

BARI – Pur confermando il calendario delle numerose fiere specializzate in programma nel quartiere fieristico di Bari (2021-2022), Nuova Fiera del Levante srl ha deciso di rinviare al prossimo anno l’organizzazione dell’85esima edizione della Campionaria. Si tratta di “una scelta essenzialmente legata alla scarsa adesione delle aziende per le difficoltà finanziarie, per la mancanza di materie prime e di prodotti disponibili, in conseguenza delle ripetute restrizioni adottate dai governi per contenere la pandemia. Un quadro che rispecchia perfettamente la situazione nazionale in cui versano migliaia di piccole e medie aziende/imprese che sono oggettivamente in grandissima difficoltà“, si spiega in una nota dove si evidenzia che c’era anche “il timore di non poter rispettare impegni a lungo termine in considerazione delle variabili dovute all’andamento dei contagi da coronavirus, oltre a tutte le problematiche sull’utilizzo del green pass”. Si è così deciso “per un pit stop” anche se si è “già al lavoro per l’organizzazione della prima Campionaria post pandemia che sarà innanzitutto una grande festa per tutte e tutti, e che si strutturerà in continuità con l’edizione del 2019 in cui oltre 300.000 visitatori affollarono il quartiere fieristico e che registrò sold out in tutti i suoi spazi”.