La Tiktoker del “corsivo” Elisa Esposito agli haters: “Se guadagnate 1300 euro è colpa vostra”

ROMA – La tiktoker Elisa Esposito, diventata famosa con le videolezioni in cui spiega come si parla in “corsivo“, non ne può più di essere criticata e sui social sbotta. “Dietro questi commenti ci vedo tanta cattiveria ma anche tanta invidia. Se guadagnate uno stipendio normale o di 1300 euro al mese la colpa è vostra, non è mia, con tutto il rispetto per quelli che guadagnano quei soldi anche perché io vivo ancora con i miei genitori che hanno un lavoro umilissimo”, dichiara su TikTok rispondendo a chi le dice che la sua carriera presto finirà e di trovarsi un lavoro serio. “Io non ho colpe, come non ha colpa l’Italia o il governo. Siete voi che decidete del vostro percorso di studi e di vita”, sottolinea la maestra del “corsivo”.

LA RISPOSTA SUI SOCIAL ALLA MAESTRA DEL CORSIVO ELISA ESPOSITO

Dichiarazioni, quelle di Elisa Esposito, che le hanno causato ancora più attacchi sui social. “Storia davvero toccante. Brividi ed emozioni ed esempio da seguire, da scrivere sui libri di storia. Grazie per quello che hai fatto per L’ umanità”, scrive un utente commentando il video. “E noi estetiste mute. e Noi estetiste che con il contratto da artigiani, sputiamo davvero sangue. ma la colpa è nostra”, si legge ancora sotto il video.