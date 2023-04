X Factor, Morgan verso il ritorno come giudice

ROMA – Vecchi amori tornano a rivivere. Morgan sarebbe in procinto di tornare a X Factor come giudice. Nove anni dopo il suo addio, il cantautore potrebbe sostituire Rkomi. Il rapper aveva debuttato al tavolo lo scorso anno, insieme a Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. A chiudere il quartetto Fedez, rientrato anche lui tornato dopo un’assenza di tre anni.

I tre sarebbero stati confermati e a loro potrebbe, appunto, aggiungersi Morgan. Francesca Michielin, invece, va verso la sua seconda stagione consecutiva alla conduzione. L’anno scorso il battesimo come conduttrice proprio sul palco di X Factor. A rivelare queste indiscrezioni è Il Messaggero. L’artista ha, poi, commentato la notizia all’Agi: “Non ho ancora deciso ma, se lo faccio, lo faccio esclusivamente per soldi”. E ha aggiunto: : “Io sono come mister Wolf per la televisione (il noto personaggio del cult Pulp Fiction, ndr) risolvo i problemi. Hanno bisogno di riportare su il programma e mi presto. In Rai l’ho fatto tanti anni, io sono l’alza share, mi chiamano nei programmi che stanno morendo, curo il programma e ritorna sano, in questo momento c’è bisogno a X Factor. Io sono il pronto soccorso dei programmi televisivi, intervengo per rianimarli”.

MORGAN OSPITE NELLA SCORSA EDIZIONE

Lo scorso novembre, Morgan era stato accolto a X Factor come ospite. Una prima volta per lui che, in tanti anni nel ruolo di giudice, ha scoperto e supportato talenti come quello di Marco Mengoni.