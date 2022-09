Fedez e i giudici raccontano X Factor 2022. Il rapper: “Non ho esitato a tornare”

ROMA – L’empatia di Fedez, l’esperienza di Ambra Angiolini, l’ironia di Dargen D’Amico e l’emotività di Rkomi. Sono questi gli elementi con i quali riparte il viaggio di X Factor, dal 15 settembre su Sky Uno e in streaming su Now. Un’edizione, la sedicesima, che vede alla guida Francesca Michielin, sul palco 10 anni dopo la sua vittoria nei panni di conduttrice.

FRANCESCA MICHIELIN CONDUTTRICE A 10 ANNI DALLA SUA VITTORIA NEL TALENT

È un’emozione particolare per l’artista, prossima anche alla pubblicazione del suo nuovo disco: “Mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo. Sono passati 10 anni- dice la cantautrice alla conferenza di presentazione del programma- ma il palco di XF ti fa venire i ‘brividini’. Capisco molto bene come si sentono i ragazzi e le ragazze che ci salgono sopra- aggiunge- credo sia bellissimo vedere così tanto talento quest’anno. Mi hanno sempre detto che la conduttrice deve essere super partes ma per me è difficile: mi emoziono molto, a volte dissento dai giudizi ma è molto bello, mi sto divertendo”.

Ha accettato subito Francesca, sempre al fianco degli aspiranti partecipanti: a sostenerli e incoraggiarli dietro le quinte come una sorella maggiore o un’amica. Ed è questa l’atmosfera che si respira sin dalla prima puntata, merito anche dei giudici che non vedevano l’ora di iniziare.

LE VOCI DEI GIUDICI

Uno su tutti Fedez: “Ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Appena il terreno era propizio per un ritorno non ho esitato. Quello che ci aspetta è una grande sfida. Credo fortemente in questo progetto, è una vetrina importante per gli artisti”, dichiara il rapper che torna nel programma per la sesta volta.

A differenza degli altri anni- spiega- voglio godermi il momento senza prepararmi troppo”. E sull’influenza del sostegno social della moglie Chiara Ferragni, l’artista scherza: “Le persone decidono spontaneamente senza lasciarsi condizionare. Negli anni mia moglie ha fatto vari appelli che hanno portato sfiga. Le chiederò di esimersi da commenti”.

Ironico anche Dargen, il giudice che sorprenderà il pubblico: “Spero di far pentire la rete il più tardi possibile. Io non avrei mai scommesso su di me- rivela- sono contento che qualcuno lo faccia. Il punto fondamentale per me è la musica. Mi concentro su questo”.

Una scommessa quella del cantautore e producer, così come quella che ha fatto Ambra: “La televisione non è una cosa che ho mai dimenticato. Non trovavo il motivo per tornare. Allora mi sono appassionata ad altre cose, questa mi sembrava abbastanza rischiosa e l’ho trovata giusta per me”.

X Factor è, però, anche il salto nel vuoto di Rkomi che “nonostante l’emozione che ho avuto e che avrò durante tutto il percorso” vuole viversi il momento. “Sono molto emotivo– svela- cerco nei ragazzi una voglia di mettersi a nudo. Per me è sempre stato così. È la chiave che a me ha portato a fare qualcosa di buono”.

LE NOVITÀ DI X FACTOR 2022: LA NUOVA FASE PRIMA DEI LIVE

Al centro di questa edizione di XF i giovani come lui che sono arrivati da tutta Italia per presentare i propri progetti. Lo faranno live davanti al pubblico sin dalle Auditions (in onda il 15, il 22 e il 29 settembre). Dodicimila le persone che li inciteranno all’Allianz Cloud di Milano e accompagneranno i giudici fino alla scelta dei 3 componenti di ciascuna squadra. Il pubblico diventa, in qualche modo, il ‘quinto giudice’, capace di sostenere o disapprovare le decisioni prese al tavolo.

Dopo Auditions e Bootcamp, arriva una fase inedita: quella della Last Call: 6 gli artisti di ogni squadra che affronteranno un ‘riesame’ da parte del proprio giudice che ne sceglierà solo 3 da portare ai Live Show, in programma dal 27 ottobre al Teatro Repower di Assago.

QUANDO E DOVE VEDERE IL PROGRAMMA

L’appuntamento è, quindi, (su Sky Uno, Now e Sky Go) per il 15 settembre a partire dalle 21.15. X Factor 2022 – show di Sky Original prodotto da Fremantle – sarà, poi, anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, tutti i mercoledì dal 21 settembre.

