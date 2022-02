In Valle d’Aosta presenze ‘record’ a ottobre e novembre 2021

AOSTA – Secondo una stima dell’Adava, l’associazione degli albergatori e delle imprese turistiche valdostani, nei mesi di ottobre e novembre 2021, in Valle d’Aosta, “sono state riscontrati numeri record” di turisti “mai rilevati fino ad ora“. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal consigliere della Lega, Dennis Brunod, sulla promozione web dell’immagine e dell’offerta turistica della nostra Regione.

“Nell’estate 2021- specifica l’assessore- la Valle d’Aosta ha registrato una ripresa decisa delle presenze di turisti italiani, che hanno recuperato un 16% rispetto al 2020, attestandosi nuovamente su valori in linea con la media delle ultime dieci estati”. E aggiunge: “Se i segnali di uscita dalla pandemia saranno confermati, stiamo valutando per i prossimi mesi l’opportunità di aumentare la quota di pubblicità sul web e sui social network, senza dimenticare quella sui principali motori di ricerca”.

A questo proposito, “nel 2021, la Regione ha speso complessivamente 3,3 milioni di euro in pubblicità“, spiega Guichardaz, di cui “466.000 euro sono stati spesi per la pubblicazione di contenuti publiredazionali sui mercati italiani, francesi, belgi e del Regno Unito e in pubblicità online”. In questi primi mesi del 2022, “circa 100.000 euro sono stati spesi per iniziative di comunicazione pubblicitaria sui siti italiani- aggiunge l’assessore- altri 100.000 euro sono andati per la promozione della Fiera di Sant’Orso ed infine 60.000 euro per la campagna online a sostegno del portale di prenotazione Valle d’Aosta booking che consente agli albergatori valdostani di poter promuovere la propria impresa in modo gratuito”.

Sempre sul piano della promozione, nei piani dell’assessorato c’è anche l’avvio di una campagna di spot televisivi che coinvolgerà gli atleti valdostani olimpici dello sci nordico e dello sci alpino – Federica Brignone, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani – per promuovere la prossima stagione sciistica e non solo.