Giorgetti: “Conte ter? Ci hanno sputtanato nel mondo…”

ROMA – “Questo non è il Conte 2, qui siamo ormai al Casalino 1!”, ha detto Giancarlo Giorgetti, interpellato da Paola Sacchi per Formiche.net a Montecitorio. Il numero due leghista ha spiegato a proposito della proposta di fare un governo di unita’ nazionale con Conte a capo: “Noi siamo responsabili e ci comportiamo come tali su questa emergenza, tant’è che Salvini ha fatto proposte precise a Conte, soprattutto sull’economia che rischia di andare a rotoli. Ma appunto siamo responsabili veri, non quelli che dovrebbero andare a fare da stampella a Conte, specifichiamolo sennò qui i giornali ricamano come al solito sulle mie battute”, aggiunge. La proposta di “unità nazionale su un’emergenza così a me suona come la voglia da parte di qualcuno (allusione all’eventualità di un Conte ter ndr) di salvarsi ancora una volta il c… della serie Franza o Spagna, purché se magna. Parliamoci chiaro, questi ci hanno sputtanato nel mondo”.