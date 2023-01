VIDEO | I concorrenti del Gf Vip usano il cellulare? È giallo sulla gaffe di Nicole

ROMA – Il Grande Fratello Vip funziona così: nulla sfugge agli occhi e alle orecchie dell’attentissimo pubblico. E appena un concorrente fa un passo falso, viene subito rilanciato nel mare magnum dei social network. Stavolta al centro di un caso c’è Nicole Murgia. L’attrice, dopo essersi esibita in una esilarante imitazione di Oriana, si è lasciata sfuggire delle parole che sembrano dimostrare come i vipponi non siano isolati dal resto del mondo, ma utilizzino i social network. E quindi i cellulari, nonostante l’esplicito divieto previsto dalle norme del reality.

NICOLE IMITA ORIANA E I SUOI TANTI AMORI

Murgia è stata la grande protagonista del Game Night del Gf: sotto lo sguardo divertito di Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Oriana Marzoli, l’attrice ha indossato una parrucca bionda e un paio (anzi due) di occhiali da sole per mettere in scena la parodia dell’influencer venezuelana. Particolarmente esilarante il passaggio in cui Nicole/Oriana elenca il suo concetto di amore: “Giovedì è il giorno di Ciupi, venerdì c’è Antonino, sabato Attilio il maialino e domenica Daniele, nell’armadio“.

la murgia ha appena dato una lezione di come si fanno le imitazioni imitando realmente la persona, davvero brava le va proprio riconosciuto#gfvip pic.twitter.com/rXmPHAQoqe — BagnoTrash (@bagnotrash) January 26, 2023

NICOLE E QUELLO STRANO COMMENTO SU TWITTER

Fin qui tutto bene, con i complimenti anche della stessa Oriana, molto divertita dalla sua parodia. Ma poi, quando i vipponi si sono spostati in cucina, Murgia è incappata nello scivolone: “Mi ha detto Edoardo che hanno fatto un commento su Twitter“, ha sussurrato l’attrice, probabilmente proprio perché consapevole della delicatezza dell’argomento. “Come fai a saperlo?”, ha subito chiesto incuriosita Marzoli.

A quel punto Donnamaria ha provato a stopparla: “Dai, oh”. Ma la venezuelana voleva andare a fondo della questione, e ha incalzato Nicole. Ma ancora Donnamaria, palesemente infastidito, ha chiuso la questione con un perentorio: “Stai zitta”. Murgia ha glissato sul ‘come’ e ha risposto a Oriana: “Dicevano che all’inizio sembravo doppiata”. Ma il caso sui social era già scoppiato.

Antonella nera per l'imitazione e a Nicole scappa:"Mi ha detto EdoardoT che hanno fatto un commento su twitter…".

EdoD le dice di stare zitta#oriele #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/DjKYhS0mNg — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) January 27, 2023