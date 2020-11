Papa Francesco ricorda Maradona nella preghiera

ROMA – Papa Francesco, informato della morte di Diego Armando Maradona, “ripensa con affetto alle occasioni di incontro di questi anni e lo ricorda nella preghiera, come ha fatto nei giorni scorsi da quando ha appreso delle sue condizioni di salute”: lo ha reso noto in serata Matteo Bruni, direttore della Sala stampa della Santa Sede.

Sul portale di informazione Vatican News, gli aggiornamenti sono pubblicati in un articolo dal titolo ‘Scomparso Maradona, poeta del calcio‘. In evidenza gli incontri tra i due argentini, nel 2014, in occasione della ‘Partita per la pace’ allo Stadio Olimpico di Roma, e nel 2015, nel quadro delle iniziative e dei progetti di ‘Scholas Occurentes’. “Di ritorno in Italia – si legge sul portale – il campione partecipò a una conferenza stampa nella sede della Radio Vaticana, dove vennero illustrati progetti ed iniziative sempre nel segno dell’educazione e della solidarietà”.